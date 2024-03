Allegri e la battuta sull'uovo di Pasqua: tutti ridono in sala stampa

Se c'è da fare una battuta, o da rispondere a una domanda ironica, Max Allegri non si tira indietro. E' successo anche oggi nella conferenza prima di Lazio-Juventus, quando gli viene chiesto se, dopo il panettone, ha già mangiato l'uovo e cosa spera di trovare nell'uovo della partita. Allegri non si è tirato indietro: "L'uovo l'ho già mangiato, a dir la verità, perché sono un grande amante. Anzi - ha chiarito l'allenatore della Juventus - io sono un amante della cioccolata, la mangio tutti i giorni. E quindi l'uovo l'ho già mangiato". Appuntamento, quindi, ai dolci natalizi. A meno che qualcuno, prima o poi, non gli chieda dell'anguria di Ferragosto.