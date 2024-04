Wanda Nara e la felpa della Juve: il clamoroso dettaglio non sfugge ai social

Felpa della Juventus in bella mostra per Wanda Nara . Diverse foto pubblicate sui social da lady Icardi che fanno arrabbiare i tifosi dell' Inter.

Cosa ha pubblicato Wanda Nara sui social?

La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato alcuni scatti durante le registrazioni in cui indossa una felpa della Juventus. In una foto, in modo particolare, è ben visibile il logo del club bianconero. "Preparandomi per una lunga giornata di riprese" ha scritto Wanda Nara sui social, che nei giorni scorsi ha avuto grande successo con il suo nuovo singolo "Money".