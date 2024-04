Allegri diretta prima di Juve-Fiorentina: segui la conferenza stampa LIVE

È la vigilia di Juve-Fiorentina e Massimiliano Allegri è atteso in conferenza stampa per commentare la sentita sfida dello Stadium . Leggi tutte le sue parole e leggi tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:08

Allegri e la Champions

"La società aveva obiettivo di entrare in Champions e non era facile. Per ora ci siamo, sappiamo che ci saranno difficoltà da qui alla fine e avremo molti scontri diretti. Dobbiamo arrivarci in un modo o nell'altro"

14:07

Allegri: "Guardare solo al risultato"

"Juve come City e Real? Nel calcio bisogna guardare solo i risultati, fare paragoni sono discorsi aleatori. Se arrivi primo, hai meritato di arrivare primo, il resto sono chiacchiere. Il valore delle squadre lo dà il campo"

14:06

Allegri e il futuro alla Juve

"Futuro in dirigenza? Mi diverto a fare l'allenatore, continuerò così per il momento. Parole più chiare sul rinnovo? Io lavoro bene anche senza. Il mio unico pensiero è centrare gli obiettivi insieme alla squadra. Poi avremo la Coppa Italia ma ora l'unico pensiero che dobbiamo avere è questo"

14:05

Allegri: "Grande entusiasmo"

"C'erano segnali positivi anche prima dell'Empoli, noi restiamo sempre in equilibrio sapendo che quella di domani sarà una partita differente rispetto all'andata. Mancano 50 giorni, dobbiamo avere grande entusiasmo per gli obiettivi"

14:04

Allegri sull'Inter

"Differenza con l'Inter? I numeri sono quelli che contano, campionato dice il valore reale delle squadre. Ogni annata è diversa. Ora siamo a 20 punti dall'Inter ma noi pensiamo a quelli che ci mancano per la Champions"

14:03

Allegri sul campionato

"Le vittorie aiutano perché danno fiducia ma ora abbiamo 8 partite in campionato e dobbiamo trovare punti per centrare il nostro obiettivo che è la Champions"

14:02

Allegri sulla Fiorentina

"Fiorentina? Ha fatto una bella partita con l'Atalanta, crea molte occasioni e gioca molto bene, sappiamo che dobbiamo fare partita giusta perché abbiamo bisogno di risultato"

14:01

Allegri su Juve-Fiorentina

"Per noi è stata importante la partita con la Lazio, ora pensiamo al secondo round ma abbiamo 20 giorni per pensare al campionato"

13:59

Chiesa pronto per la Fiorentina

Allarme rientrato. Le speranze della vigilia hanno trovato puntuali conferme ieri mattina: Chiesa è guarito dal lieve attacco influenzale che gli aveva impedito di essere in gruppo giovedì e si è allenato regolarmente con i compagni. Fede ci sarà quindi domani sera nella sfida contro la Fiorentina, tappa fondamentale del cammino verso la Champions League. La Juve potrà giocarsi anche in campionato il jolly della coppia dei sogni: Chiesa più Vlahovic per tornare a vincere anche in serie A, dopo la scossa arrivata in Coppa Italia. I due avranno anche una motivazione ulteriore: sono entrambi ex, sono sbocciati con la maglia viola addosso e poi hanno fatto il grande salto in bianconero. Ma, da quando l’hanno lasciata, la Fiorentina si è trasformata per loro in un tabù: nessuno dei due, infatti, ha ancora segnato contro la propria ex squadra da juventini

13:50

Juve, la chiave è la difesa

La Juve rialza il muro per la Champions. Certo, servono i gol di Vlahovic e Chiesa, e proprio dalla Coppa Italia sono arrivati messaggi incoraggianti in questo senso, ma le chance dei bianconeri di dimenticare definitivamente la crisi e di centrare il traguardo imprescindibile della stagione passano inevitabilmente dalla difesa. La solidità è un tratto distintivo che storicamente la Signora ha sempre avuto nei cicli vincenti - non a caso ha vinto otto dei nove scudetti consecutivi con il retroguardia meno battuta del campionato - e, dopo due anni difficili, nella prima parte della stagione in corso è tornato ad essere un punto di forza, la chiave che ha permesso alla squadra di Allegri di scalare posizioni e arrampicarsi fino al primo posto

13:45

Il futuro di Allegri alla Juve

Quale futuro per Allegri alla Juve? Mentre avanza un piano concretissimo di rilancio societario, i discorsi sulle scelte tecniche restano al momento sospesi. Max ha un contratto con la Juve fino al 2025 ma difficilmente comincerà la prossima stagione in scadenza. Significa che la strada davanti al tecnico somiglia a un bivio: prosecuzione del ciclo oppure interruzione. L’allenatore aspetta di essere convocato dalla società, che ha espresso anche pubblicamente il massimo gradimento per il lavoro svolto (Juve sempre in Champions, al netto della penalizzazione del 2022-23). Le parti, comunque, sono d’accordo nel rinviare qualsiasi decisione una volta chiarito il destino della squadra. E quindi, il “tavolo Allegri” verrà aperto a Champions ottenuta, al massimo a metà maggio quando la Juve spera di aver conquistato la Coppa Italia. "Quando sono arrivato mi hanno chiesto di lanciare almeno tre ragazzi della NextGen all’anno" ha detto di recente Allegri, evidenziando le diverse prospettive della sua seconda avventura (nella prima gli chiedevano scudetti e sogni europei). Dall’U23 lui ne ha promossi 14 in 3 anni, rappresentando in questa stagione l’unica vera alternativa all’Inter almeno fino a febbraio

13:35

Juve, il piano segreto di Giuntoli per il mercato

Con l’aumento di capitale, la Juve rilancia le sue ambizioni: dagli investitori risposte eccellenti per la proprietà che ora prepara un progetto triennale TUTTI I DETTAGLI

13:23

Juve, Allegri in conferenza stampa

Tra poco Max Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare Juve-Fiorentina. Segui tutte le sue parole in tempo reale

