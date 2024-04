Vlahovic si sfoga dopo Juve-Fiorentina, dura frecciata: "Quante persone..."

Quella contro la Fiorentina sarà sempre una partita diversa per Dusan Vlahovic, esploso proprio con la maglia dei viola per poi passare alla Juventus. Di gol allo Stadium contro la squadra di Italiano ne aveva segnati anche due, ma entrambi annullati per fuorigioco. Una bella serata comunque, dato che la Juventus è tornata a vincere in campionato, ma un po' frustrante per l'attaccante che si è sfogato sui social.