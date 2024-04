Irruzione dei tifosi della Juve a Superga: striscione contro il Torino

Nel giorno del derby Torino-Juventus , a poco meno di un mese dall'anniversario della tragedia di Superga , un gruppo di tifosi bianconeri ha fatto irruzione sul colle che vide perire il Grande Torino. Esposti tre striscioni in vista della stracittadina in programma oggi alle ore 18 allo "Stadio Olimpico Grande Torino".

Irruzione dei tifosi Juve a Superga: "La vera storia di Torino siamo noi"

I Drughi, storico gruppo della tifoseria organizzata della Juventus, ha deciso di recarsi sul colle di Superga per esporre una serie di striscioni in vista del derby con il Torino di Ivan Juric, che andrà in scena oggi alle ore 18. Il più significativo, ai piedi della basilica di Superga, recita "Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi", accompagnato da un'immagine che raffigura una zebra e un toro, più una scritta "El Mata Toro". Un segnale chiaro a poche ore dalla stracittadina odierna, che non è stato certo accolto bene dai supporters granata.