Giuntoli: "Lusingato da Elkann, parleremo con Allegri alla fine. Su Manna..."

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, è intervenuto in diretta su DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio del derby in trasferta contro il Torino: "Per quanto riguarda le parole di Elkann sono lusingato. Rappresentano un grande stimolo a dare sempre di più. Manna? Stiamo parlando con lui per capire quale sarà il suo futuro, nel rispetto del nostro club. Siamo in linea con gli obiettivi che volevamo raggiungere. Stiamo lavorando per questo, abbiamo valorizzato giovani e abbasto i costi. Allegri ha un altro anno di contratto. A fine anno ci metteremo seduti per parlare con lui".