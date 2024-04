Chiesa e Allegri, l'equivoco tattico alla Juve che ha incrinato il rapporto tra i due

Il riassunto stagionale racconta di 8 gol (7 in campionato e uno in Coppa Italia), solo tre dei quali nel 2024. Non certo il bilancio auspicato, anche se il fatturato in serie A è in linea con il massimo raggiunto finora in bianconero: 8 reti nel 2020/21, la sua annata migliore a Torino chiusa con 14 centri in tutto. E' evidente però che qualcosa non funzioni a dovere e non si può che guardare al rapporto con Allegri, che appare ormai compromesso e sfilacciato. E il labiale del derby non fa che confermarlo. Le frizioni con il tecnico nascono da un equivoco tattico non ancora risolto: nel 3-5-2 scelto ormai stabilmente di Allegri, Chiesa agisce da seconda punta accanto a Vlahovic ma non è un mistero che Federico preferisca giocare da attaccante esterno. Le prestazioni in Nazionale e quando Max sceglie (soltanto per emergenza, finora) il tridente lo testimoniano. Allegri vede Chiesa più attaccante che esterno, gli chiede più gol e lo ha avvicinato alla porta ma senza gli effetti sperati.