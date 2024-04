Pagelle Juventus: Gatti da incubo, Vlahovic c’è

Allegri (all.) 6

Subito spiazzato da un Cagliari aggressivo e quasi impenetrabile, assiste immobile agli assalti isolani senza riuscire a trovare i giusti correttivi. Nella ripresa la qualità dei suoi gli permette di uscire dalla Unipol imbattuto

Szczesny 5,5

Condannato per due volte dal dischetto, non è assistito dai suoi colleghi di reparto ma ci mette del suo stendendo Luvumbo per il rigore del 2 a 0.

Gatti 5

Una gara da incubo. Prima Shomurodov lo tiene in ansia, poi Luvumbo lo fa ammattire letteralmente.

Bremer 5,5

Non sta bene. Per questo soffre e non riesce a chiudere. Sfortunato sul tocco di mano che permette al Cagliari di aprire le marcature.

Danilo 5,5

Ci mette i muscoli ma contro la velocità degli attaccanti cagliaritani non bastano.

Weah 5,5

Spinge a destra tanto che, per farlo arretrare, Ranieri gli piazza Luvumbo da quella parte. Nel primo tempo è l’unico che tira (centralmente) in porta.

McKennie (23’ st) 6

Entra per dare linfa alla manovra offensiva e in parte ci riesce mettendo in apprensione il Cagliari.

Alcaraz 5,5

Qualche accelerazione ma ieri sera alla Juventus sarebbe servito ben altro.