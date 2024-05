La Juve torna in Champions: "Quest'anno assenza non dovuta ai risultati"

La sconfitta della Roma contro l'Atalanta regala alla Juventus la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. I bianconeri, infatti, sono a +7 sul sesto posto occupato al momento dai giallorossi. La squadra di Allegri, però, non è ancora certa della posizione con la quale si qualificherà perché potrebbe ancora finire in uno tra il terzo e il quinto posto in classifica.