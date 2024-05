Quale futuro per Allegri? Galeone a sorpresa: "Occhio a due campionati"

Giovanni Galeone aveva già previsto la vittoria della Coppa Italia per la Juventus: "Allegri? Ci siamo sentiti poco prima della partita e gli ho detto che vedendo io la partita l’avrebbe vinta. Poi c’erano due miei ex allievi come Gasp e Max, entrambi promossi col Pescara, era una bella finale". Queste le sue parole a Kiss Kiss Napoli.