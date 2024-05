Allegri e la Juve, una storia di successi: tutti i trofei vinti

TORINO - Dodici trofei vinti, 420 panchine , cinque scudetti consecutivi: in otto anni, divisi in due cicli, Massimiliano Allegri ha scritto parte della storia della Juventus . Su questo non c'è dubbio, parlano i numeri e parla soprattutto la bacheca del Max bianconero, che lascia a chi verrà una ricca eredità sia economia sia tecnica , con tanti ragazzi giovani che sotto la sua gestione sono maturati e si sono affermati.

I trofei di Allegri alla Juve

Di quei ormai storici nove scudetti di fila Allegri ha messo la sua firma sui cinque che vanno dal 2014 al 2019, sfiorando in quegli anni anche la Champions League. Lì, nella Coppa Campioni di una volta, Max è arrivato in finale due volte ma si è dovuto arrendere prima al Barcellona (2015) e poi al Real Madrid (2017). Sarebbe stata la ciliegina su una torta ricca di successi nazionali: oltre ai cinque campionati Allegri vanta in bianconero anche due Supercoppe italiane e cinque Coppe Italia, record per un allenatore, l'ultima centrata contro l'Atalanta pochi giorni fa prima del suo clamoroso sfogo.

I trofei e le difficoltà di Allegri

Il primo ciclo di Allegri alla Juve è stato sicuramente migliore del secondo. Cinque anni contro tre, undici trofei contro uno soltanto, la Coppa Italia del 15 maggio scorso. Nella stagione 2021-2022 l'ex tecnico del Milan si è piazzato quarto in Serie A ed è arrivato in finale sia di Coppa Italia sia di Supercoppa, salvo perdere entrambe le sfide contro l'Inter. In Champions invece non è riuscito ad andare oltre gli ottavi. La stagione 2022-2023 è stata forse quella più complicata di tutta la sua storia alla Juve: i punti di penalizzazione hanno retrocesso al 7° posto i bianconeri, eliminati anche dalle due coppe nazionali in semifinale. Nella sua ultima stagione invece è tornato a vincere, riportando dopo tre anni un trofeo alla Continassa e chiudendo così come aveva aperto, vincendo.