Allegri e la storia con la Juve: otto anni di vittorie e trionfi

Max Allegri è un pezzo di storia della Juve . Lo dicono gli otto anni passati a Torino, sponda bianconera, spalmati su due mandati. Ma anche i successi, in primis cinque scudetti , senza dimenticare le due finali di Champions . Poi i saluti e il ritorno e infine il bis chiuso prima del tempo, con la Coppa Italia alzata al cielo a Roma, di fronte all’Atalanta di Gasperini. In mezzo ha allenato grandi campioni, come per esempio Tevez, Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain e Vlahovic.

Juventus nella storia con Allegri

Allegri sbarca per la prima volta sulla panchina della Juve il 16 luglio 2014 per rimpiazzare Antonio Conte. Fu accolto dallo scetticismo generale ma portò subito a casa lo scudetto e la finale di Champions, eliminando il Real Madrid in semifinale e facendo ricredere gli scettisci. Qui inizia un ciclo trionfale. Il tecnico toscano, infatti, dal 2014 al 2019, ha portato nella bacheca della Juve undici trofei: cinque campionati italiani consecutivi (dal 2015 al 2019), quattro Coppa Italia di fila (dal 2015 al 2018) e due Supercoppa (2015 e 2018); inoltre raggiunge due finali di Champions League (2015 e 2017).

Allegri, il mandato bis

Dopo due anni senza panchina, il 28 maggio 2021 Allegri ritorna alla guida della Juve al posto di Andrea Pirlo. Il secondo ciclo non risulta vincente come il primo, complice una squadra meno forte e nettamente più giovane. Il primo anno centra l'obiettivo della qualificazione Champions, raggiungendo ma perdendo le finali di Supercoppa e Coppa Italia, di fronte all'Inter, entrambe le volte ai supplementari. L'annata più complessa è stata quella scorsa. Ma in questa stagione l'allenatore è riuscito a riportare il club bianconero in Champions League e a vincere la Coppa Italia,lasciando in eredità un tesoretto da 100 milioni di euro.