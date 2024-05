Montero nuovo allenatore della Juve: tutto quello che c'è da sapere

Un duro dal cuore bianconero

Difensore grintoso e ruvido, ma anche dotato di buona tecnica e visione di gioco, Montero inizia il suo percorso da calciatore con il Penarol, uno dei club più prestigiosi dell'Uruguay, nel 1990, e già nel '92 sbarca in Italia, scovato dall'Atalanta. A Bergamo si impone all'attenzione generale e nel 1996 approda alla Juvenus, dove resterà fino al 2005, totalizzando 278 presenze e sei gol e conquistando quattro Scudetti, una Supercoppa Italiana, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e anche una Coppa Intertoto. Importante anche la sua carriera con la Celeste, della quale è stato capitano e per la quale è sceso in campo 61 volte

Record di rossi

Oltre che per i tanti trofei vinti in maglia bianconera, la fama di Montero è legata anche al suo record di espulsioni in Serie A, ancora imbattuto. Per ben 16 volte, infatti, l'uruguaiano ha terminato la partita in anticipo, guadagnandosi squalifiche anche importanti, come quella di tre giornate per aver colpito con un pugno Gigi Di Biagio.