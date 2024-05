Juve, Chiellini in arrivo: pronto al rientro. Ecco quale sarà il suo ruolo

TORINO - Chiellini è pronto a tornare alla Juve con un ruolo dirigenziale. Da Los Angeles di nuovo a Torino, il ritorno si avvicina. Dopo l'addio ai bianconeri nel 2022, Giorgio si è trasferito in California per vivere l'esperienza in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Fc e concludere una straordinaria carriera. Nel dicembre scorso ha dato ufficialmente addio al calcio: «È il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti...» diceve nel messaggio di saluto. Chiellini è rimasto a vivere negli Stati Uniti e con i Los Angeles Fc ha intrapreso una collaborazione in veste di Player Develpment Manager, una sorta di direttore sportivo che si occupa della crescita dei calciatori nello staff del tecnico Steve Cherundolo. Una prima palestra per lui per capire dinamiche e necessità da una prospettiva differente. Fin dalla conclusione della sua esperienza in campo, era stato naturale accostarlo di nuovo alla Juve con un nuovo incarico. D'altra parte, è stato il club della sua vita, con cui ha vinto praticamente tutto in diciassette stagioni. Parlano i numeri: 561 presenze (è terzo all-time dopo Del Piero e Buffon) 19 titoli e 36 gol. Non solo, in bianconero con Barzagli e Bonucci ha composto la leggendaria BBC, uno dei reparti più forti di sempre.