Allegri-Elkann, incontro al Gp di Montecarlo: tensioni finite? C'è Infantino

MONTECARLO - Un abbraccio sincero tra due vecchi amici, lontano dalle tensioni di casa Juve dentro la festa Ferrari. Ieri John Elkann e Allegri si sono visti e salutati durante il gran premio di Montecarlo - al quale ha assistito anche il presidente della Fifa, Infantino - vinto dalla Rossa con Leclerc. L’ad di Exor, l’uomo che decide progetti e destini del club bianconero, ha avuto un atteggiamento conciliante nei confronti dell’ex allenatore, allontanato dopo il successo in Coppa Italia con una lettera e cinque contestazioni formali per le reazioni post vittoria. E se i sorrisi di ieri indirizzassero le valutazioni future? A questo punto, una transazione per chiudere la vicenda potrebbe diventare la soluzione migliore per tutti. Per la Juve, che eviterebbe un contenzioso legale. E per Max, che libero da vincoli potrebbe tornare ad allenare già nella prossima stagione.