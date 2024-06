La Juve chiede di tornare nell'ECA, la risposta di Al-Khelaifi

La Juventus si prepara a tornare nell'ECA , associazione guidata per anni dall'ex presidente bianconero Andrea Agnelli . Superate le criticità che hanno caratterizzato la stagione sportiva 2022/23, il club bianconero è pronto a rilanciarsi anche all'interno dell'organismo che rappresenta le società di calcio in Europa. Il presidente dell'ECA è ora Nasser Al-Khelaifi , numero uno del Psg , che da tempo studia la strategia giusta per favorire il rientro della Juve .

La Juventus torna a far parte dell'ECA: l'annuncio di Al-Khelaifi

L'ECA, Associazione dei Club Europei (European Club Association), è pronta a riaccogliere la Juventus. L’organismo che rappresenta le società calcistiche del Vecchio Continente, nato ufficialmente il 21 gennaio 2008 in seguito al discioglimento del G-14 e riconosciuto da FIFA e UEFA, è attualmente presieduto da Nasser Al Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain, che ha di fatto annunciato il ritorno della Juve all'interno dell'ECA, a tre anni dal tentativo di creazione della famigerata Superlega: "Dopo aver avuto recentemente diversi incontri con il management e la proprietà, - ha rivelato - sono lieto di riferire che la Juventus ha chiesto di rientrare nell’ECA, che sarà formalizzato a breve. La porta dell’ECA è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate - siamo lieti che la Juventus si unisca alla famiglia del calcio europeo".

La nota ufficiale dell'ECA

"Il Comitato Esecutivo dell'ECA (ExCo.) - si legge nella nota ufficiale pubblicata su EcaEurope.com - si è riunito oggi a Londra per l'ultima riunione della stagione, in vista della finale di UEFA Champions League 2024, per portare avanti diverse priorità chiave per i club europei e ha ricevuto una relazione sulla richiesta di adesione all'ECA da parte di Juventus F.C. All'incontro hanno partecipato anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il segretario generale della FIFA Mattias Grafström. Nell'aggiornamento periodico sull'affiliazione all'ECA, l'ExCo. è stato informato che l'attuale numero di club membri è cresciuto fino a 658 membri dell'ECA, rispetto ai 266 club dell'inizio di questa stagione, con il 100% di affiliazione in 20 Paesi. All'ExCo. è stato anche presentato un aggiornamento sulle proposte di riforma della governance in corso per l'affiliazione all'ECA, che vedranno una semplificazione della struttura associativa della Famiglia ECA verso un modello più inclusivo sotto la bandiera “Membership for All”.