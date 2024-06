Chiellini elogia Thiago Motta e fa una previsione su Conte: le sue parole

"Conte? Penso che farà bene. Dovrà cambiare qualcosa, è un'accoppiata bella ed esplosiva con tutto Napoli ". A dirlo è Giorgio Chiellini che commenta l'arrivo ormai imminente del suo ex allenatore a Napoli. Chiellini è stato con Bonucci e Barzagli il grande protagonista della prima Juve che si basava sulla solidità della BBC in difesa. Proprio di Juventus ha parlato Chiellini a Sky Sport a margine di un evento a Milano.

Chiellini e l'elogio a Thiago Motta

L'ex centrale bianconero ha commentato anche l'arrivo ormai imminente del suo ex compagno in Nazionale, Thiago Motta, a Torino: "Da giocatore era già un allenatore in campo. Si vedeva che sarebbe diventato un allenatore. Quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario. Ha tutto per far bene. Spero che si troverà bene in bianconero, ma sono fiducioso". Sulla stagione appena conclusa: "La Juve di quest'anno ha fatto il massimo. Neanche Guardiola poteva fare meglio" ha concluso Chiellini elogiando dunque il lavoro di Allegri.