Allegri, accordo con la Juve per la risoluzione del contratto: il comunicato ufficiale

Risoluzione consensuale tra Juve e Allegri, la nota ufficiale del club

Ad annunciarlo la stessa Juve con un questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale".

Juve-Allegri, dall'esonero al licenziamento per giusta causa: cos'è successo

Era questo invece il comunicato ufficiale con cui la Juve aveva annunciato l'esonero di Allegri il 17 maggio, due giorni dopo il successo contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia giocata all'Olimpico di Roma, con la squadra affidata poi a Montero per le ultime due gare di campionato giocate contro Bologna e Monza: "La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri". Poi era arrivata la decisione di notificare il licenziamento per giusta causa all'allenatore, con cui alla fine si è invece trovato l'accordo per la risoluzione consensuale.

