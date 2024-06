Bremer sull'addio di Allegri: "Nessuno se lo aspettava"

Sul brusco divorzio tra Allegri e il club : "Nessuno poteva aspettarsi, nemmeno lui, che andasse via così. Forse potevo sentire che sarebbe venuto fuori, ma non così. E’ una cosa che non sta a noi giocatori giudicare. Siamo lavoratori, dobbiamo rispettarlo e guardare avanti. Ho solo parole di gratitudine per lui perché ha chiesto il mio acquisto e mi ha aiutato molto a crescere e a fare una stagione molto buona. Cosa serve per lo Scudetto? Siamo una squadra in 'ricostruzione'. Dal Napoli è arrivato Cristiano Giuntoli e, al suo primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia. Siamo una buona squadra, ma ci mancano alcuni tasselli fondamentali. Abbiamo dei giovani e abbiamo bisogno di calciatori più esperti. Penso che la prossima stagione, giocando in Champions League, la società farà rinforzi importanti e questo ci aiuterà a lottare per il titolo".

Bremer sul prossimo allenatore: "Non ne so nulla"

Sugli stop di Pogba e Fagioli: "Anche questa stagione è stata un po’ atipica. Sono due giocatori di altissimo livello e due persone importanti che apprezzo. Pogba, anche se non era al 100%, ogni volta che ha giocato ha dato un aiuto importante. Non so cosa sia successo, ma purtroppo è risultato positivo ed è stato sanzionato. Qualcosa di simile è successo con Fagioli. Per me è come un 'fratello', abbiamo passato tanto tempo insieme e, per fortuna, ha potuto giocare di nuovo nell'ultima parte della stagione. È un peccato, perché con tutto il gruppo a disposizione non posso dire che saremmo stati campioni, però avremmo lottato per lo scudetto". Infine sul prossimo allenatore della Juve: "Se il prossimo allenatore sarà brasiliano? Tutti ne parlano, ma io non ne so ancora nulla... (sorride ndr). Vedremo chi verrà. Siamo la Juventus, quindi sarà sicuramente un buon allenatore. Spero che avremo una buona stagione".