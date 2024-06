Il preparatore dei portieri Juve saluta: la reazione social di Szczesny e Perin spiazza tutti

Claudio Filippi saluta la Juventus. Anzi, saluta la prima squadra. Dopo quattordici anni ripartirà come con il ruolo di Responsabile dell’Area Portieri per il settore giovanile. Lo ha rivelato stesso lui sui social con un lungo post: "Sono arrivato nel 2010 grazie a Gigi Del Neri a cui sarò eternamente grato. Voglio ringraziare la Proprietà e la Società Juventus, in primis, i Direttori che si sono susseguiti e gli Allenatori con i loro Staff per la fiducia riposta in me".