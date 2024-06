Juve, Milik operato dopo l'infortunio in Polonia-Ucraina: quando torna

L'intervento chirurgico al quale è stato costretto a sottoporsi Arek Milik è perfettamente riuscito. Lo ha reso noto la Juve , che ha comunicato che: " In seguito all’infortunio subìto durante la gara Polonia-Ucraina di venerdì 7 giugno , questa mattina Arkadiusz Milik è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento - per la prima volta ad un calciatore della prima squadra - è stato eseguito presso il J|Medical dal professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà domani l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Milik salta Euro 2024: i tempi di recupero

Sfumato l'Europeo, l'infortunio occorso a Milik si è rivelato, per fortuna della Juventus, meno grave di quanto si temesse all'inizio. I suoi tempi di recupero si aggirano tra i trenta e i quaranta giorni. Il rientro dovrebbe consumarsi tra la metà e la fine del mese di luglio. Milik inizierà in ritardo la preparazione, ma sarà a disposizione di Thiago Motta per l'inizio del prossimo campionato.