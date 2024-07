Juve, sbarca Thiago Motta: subito vertice di mercato

TORINO - Scrutando l’ombra di una marmotta gli americani riescono a capire se l’inverno finirà presto. Osservando Motta a Caselle, e poi nel tragitto dall’aeroporto alla Continassa , il popolo juventino spera di leggere, allo stesso modo, dei buoni presagi per il futuro dopo anni di sacrifici tecnici e tormenti per le questioni extra-campo. Comincia oggi l’era di Thiago , atteso a Torino in serata per trascorrere sotto la Mole la prima notte di nozze a tinte bianconere. Il 12 giugno l’affare è stato ufficializzato senza che il volto del tecnico italo-brasiliano sia mai apparso pubblicamente. La società si è limitata a “evocarlo” con un video di presentazione nel quale tanti palloni scendono dalle tribune dello Stadium per convergere verso il centro del campo, formando la scritta TM. L’allenatore più schivo della Serie A , uomo di poche parole e grandi ambizioni, avrà addosso i riflettori dopo un mese e mezzo di silenzi pubblici. Mentre il mondo lo inseguiva per carpirgli il segreto inconfessabile del flirt con la Juventus , Thiago s’è trasformato in un centauro e in sella a una Harley-Davidson ha compiuto un viaggio quasi spirituale insieme alla moglie Angela. L’unica persona che ha continuato a sentire la sua viva voce è stato il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ; del resto, i due vivono una sorta di simbiosi: si sono conosciuti, apprezzati e continuano a muoversi sulla stessa lunghezza d’onda.

Juve, ecco Thuram

A fare la prima ricognizione in città è stata proprio Angela, che nei giorni scorsi ha trovato casa e si è anche concessa un giro turistico in centro. La coppia si è poi riunita con le figlie e la famiglia si è così preparata alla partenza da Lisbona. Tra martedì e mercoledì dovrebbe fare la sua apparizione al JTC anche Khephren Thuram, visto che la trattativa con il Nizza è in dirittura: al club francese andranno 20 milioni subito e altri 5 raggiungibili tramite bonus, al calciatore 2,5 milioni di euro a stagione. A conti fatti, il cartellino del figlio più piccolo di Lilian Thuram costerà 9 milioni a stagione tra stipendio lordo e quota di ammortamento annuale e i soli emolumenti peseranno tre volte in meno di quelli che la Juve avrebbe garantito a Rabiot. Il fratellino dell’interista Marcus non vede l’ora di raggiungere Motta e per non perdere tempo nell’adattamento ha anche rinunciato alle Olimpiadi in casa con la sua Francia. Con il nuovo allenatore c’è già stato un primo confronto tattico al telefono, “trattamento” che Thiago ha riservato anche a Douglas Luiz.

Juve, il vertice di mercato

Giusto il tempo di acclimatarsi, poi Motta si metterà al lavoro per rivoluzionare la Juve. I componenti dello staff - il vice Hugeaux, il cognato Garcia che studia gli avversari al video, il match analyst Colasante, il preparatore atletico Collinet e i due allenatori dei portieri Lozano e Dossou-yovo - raggiungeranno il tecnico alla spicciolata e comunque in tempo per l’inizio del raduno, fissato a mercoledì. Per domani è previsto invece un vertice di mercato con Giuntoli, il primo “in presenza”. Sarà l’occasione per fare un punto sulla situazione Koopmeiners. Il dt considera l’olandese come il jolly ideale di un centrocampo che deve cambiare pelle a seconda delle necessità. Davanti alla difesa, da mezzala, come trequartista: Teun può giocare ovunque e anche per questa ragione l’Atalanta lo valuta 60 milioni. La Juve punta a uno sconto, mentre cerca di convincere il Manchester United a cedere Sancho in prestito con diritto di riscatto. Le possibili partenze di Chiesa e McKennie potranno incrementare il forziere già aperto con le cessioni di Kean (13,3 milioni), De Winter (8 milioni), Kaio Jorge (7,2) e Felix Correia (1,5), tutti figli del progetto Next Gen come lo sono Huijsen, Facundo Gonzalez, Frabotta e Nicolussi Caviglia. Per altri colpi dopo Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram serve liquidità.