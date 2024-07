Juve, inizia l’era Thiago Motta: l’allenatore è sbarcato a Malpensa

MILANO - L'era di Thiago Motta alla Juventus sta per iniziare. Il nuovo allenatore bianconero à sbarcato pochi minuti fa all'aeroporto di Milano Malpensa , come testimoniato da un video pubblicato sui canali social della società bianconera. Domani l'ex Bologna è atteso al J-Medical per le visite mediche di rito .

Thiago Motta e il progetto triennale

Mentre si rincorrono le notizie di mercato in entrata e in uscita, Thiago Motta sta per ripartire con un progetto triennale come guida della Juve, squadra che sarà impegnata quest'anno anche in Champions League. L'allenatore ha firmato un contratto di tre anni, valido fino al 2027.