Tifosi Juve cantano “Chi non salta è interista”: Thiago Motta non ci casca

"Mister, mister... Chi non salta interista è! Chi non salta interista è!". Bagno di folla e siparietto per Thiago Motta nel suo primo giorno da allenatore della Juve. L'ex tecnico del Bologna non si è sottratto all'abbraccio dei tifosi che hanno raggiunto il J Medical per tributargli i primi applausi. Supporter bianconeri accontentati con autografi e selfie, in tutte le loro richieste: tranne una.