Juve, l'arrivo di Elkann alla Continassa: incontro con Giuntoli e Motta

È iniziata una nuova era in casa Juventus . L'entusiasmo portato da Thiago Motta e le mosse di mercato di Cristiano Giuntoli hanno riacceso il popolo bianconero, già in attesa dello start della prossima stagione. Nella mattinata di oggi, è arrivato alla Continassa anche John Elkann , numero uno di Exor, che ha avuto modo di incontrare i vertici dell'area tecnica e il presidente Ferrero .

John Elkann alla Continassa: l'incontro con Giuntoli e Motta

In una giornata caratterizzata anche dalla presenza del tifo organizzato bianconero all'esterno del centro sportivo della Continassa, John Elkann ha deciso di far visita alla squadra di Thiago Motta, per aprire ufficialmente la nuova stagione. Occasione utile per incontrare anche il presidente Gianluca Ferrero, l'ad Maurizio Scanavino e il direttore Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area sportiva.