Juve, fissata la presentazione di Thiago Motta: dove e quando ci sarà

Giorni di annunci e presentazioni in casa Juventus. Dopo aver svelato la nuova maglia , la divisa da gioco per la stagione 2024/25, il club bianconero fa sapere anche giorno, orario e location della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Thiago Motta .

Juve, i dettagli della conferenza del nuovo allenatore

L'appuntamento è fissato per questo giovedì, il 18 luglio, alle ore 14, presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. Parte dunque il conto alla rovescia per le prime dichiarazioni di Thiago Motta come nuovo tecnico della Juventus. La squadra, intanto, continua a lavorare in campo e la dirigenza fa lo stesso sul mercato per completare l'organico.