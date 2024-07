Juve, ufficiali i convocati di Motta. La decisione su Soulé che interessa la Roma

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per il training camp in Germania. C'è Matias Soulé, segno che la trattativa con la Roma non è ancora alle battute finali. Nonostante le due società siano in contatto diretto e nonostante l'argentino abbia chiaramente detto di voler accettare la proposta in arrivo da Trigoria, per adesso la Juve lo porta in ritiro. Non c'è ancora, quindi, l'accordo totale con la Roma.