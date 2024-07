Juve, Huijsen ceduto al Bournemouth di Tiago Pinto: tutte le cifre

Dean Huijsen è a un passo dal Bournemouth. In queste ore la Juventus sta chiudendo con il club inglese, il cui direttore sportivo è l'ex Roma Tiago Pinto, per 15 milioni più bonus, Pinto ha avuto modo di conoscere il ragazzo lo scorso inverno, quando lo portò a Trigoria dietro suggerimento di José Mourinho, e adesso sta facendo di tutto per farlo trasferire in Inghilterra da lui. La trattativa dovrebbe essere formalizzata a breve, il ragazzo (con il suo nutrito staff) sembra pronto a dire di sì.