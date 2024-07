Juve, Thiago Motta: “Ecco come vedo Weah. E sul mercato..."

La Juventus di Thiago Motta ha perso 3-0 nella prima uscita stagionale contro il Norimberga . In Germania i bianconeri non sono riusciti ad esprimersi al meglio, come sottolineato dall'allenatore nel post partita: "Non siamo riusciti a entrare nel gioco, a controllare il gioco".

Juve, Thiago Motta: "Possiamo contrllare meglio il gioco"

Di Gregorio e compagni ha subito gol dopo 19 minuti e poi sono crollati con due reti nel finale: "Penso che possiamo controllare meglio il gioco, controllare noi vuol dire giocare meglio la palla e nella metà campo avversaria, allungare questa fase di possesso per organizzarsi e stancare anche l'avversario prima di trovare lo spazio dove possiamo attaccare. [...] Questo è la nostra idea e allungare questo momento in partita. Dobbiamo essere capaci di farlo più tempo possibile".

"Sul ruolo di Weah e il mercato..."

Thiago Motta ha poi proseguito: "Giocatori imballati? Ci siamo preparati bene, è normale in questo periodo che i giocatori facciano più fatica perché si allenano un di più del solito rispetto a quanto si fa in stagione. Però la sconfitta oggi fa bene se presa nel modo giusto. Ad oggi non ho l'idea di far giocare Weah da terzino, ma se abbiamo bisogno il ragazzo ha già dimostrato grandissima disponibilità". In conclusione sul mercato: "Sono sicuro che costruiremo una squadra competitiva, non ho nessun dubbio".