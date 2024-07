Juve, si vendono soltanto quelli della Next Gen

Devono avergli detto: senza giovani stiamo freschi. E Cristiano Giuntoli, arrivato ormai alla torrida metà della sua prima estate juventina, ha pensato che fosse un’ottima idea. Fare spazio, alleviare i bollori del bilancio. E raccogliere, formichin formichina, le provviste utili a fronteggiare le prossime puntate del mercato. In realtà Giuntoli non aveva bisogno di consigli, neppure scherzosi. Aveva un piano. Lo aveva anche la Juventus, probabilmente modificato in corso d’opera. La Next Gen è nata come laboratorio alternativo, camera di decompressione per la strategia consueta di ricoprire di prestiti il campionato. Bianconeri, bianconeri ovunque, travestiti con altre maglie. Rischiavi di dimenticarli in qualche limbo. Con la Next Gen, almeno, puoi concentrarli in un posto solo, tenerli d’occhio e scegliere quelli che t’interessano.