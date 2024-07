Real Madrid-Milan diretta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Real Madrid-Milan, l'orario

L'amichevole Real Madrid-Milan andrà in scena giovedì 1 agosto alle 2:30, allo stadio Soldier Field di Chicago.

Dove vedere Real Madrid-Milan in diretta tv

Real Madrid-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console PlayStation o XBox oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box.

Dove vedere Real Madrid-Milan in streaming

Real Madrid-Milan sarà visibile live in streaming solo su Dazn. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete restare aggiornati sul risultato della partita anche sul Corriere dello Sport - Stadio.