Juve-Atletico diretta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

La probabile formazione di Simeone

ATLETICO MADRID (3-5-2): Moldovan; Azpilicueta, Witsel, Kostis; Llorente, Serrano, Koke, Vermeeren, Lino; Correa, Joao Felix. All. Simeone.

Juve-Atletico Madrid, la cronaca

Ultima amichevole per la Juventus di Thiago Motta prima della prima giornata di campionato, in programma il prossimo 19 agosto all'Allianz Stadium contro il Como. I bianconeri arrivano al test contro i Colchoneros dopo la vittoria in famiglia contro la Next Gen. Prima il pareggio con il Brest e la sconfitta con il Norimberga.