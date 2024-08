Juve-Atletico Madrid diretta: palo di Griezmann LIVE

Amichevole di lusso in Svezia tra la Juventus di Thiago Motta e l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: per entrambe le squadre è l'ultimo test prima dell'inizio dei rispettivi campionato. Una gara che servirà a capire la condizione fisica e tecnica dei giocatori, ma che non può far altro che portare alla mente la rimonta europea di qualche anno fa con Cristiano Ronaldo come protagonista: segui la partita con noi in tempo reale.