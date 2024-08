Chi è Mbangula, il giovane su cui punta Thiago Motta

È Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda, per tutti semplicemente Samu Mbangula , la novità assoluta della prima giornata della Serie A 2024-25. È lui il giovane lanciato a sorpresa da Thiago Motta per Juventus-Como , che segnerà l'esordio in Serie A del nuovo ciclo bianconero.

Chi è Samuel Mbangula: età, ruolo e biografia del giovane scelto da Motta per Juve-Como

Samuel Mbangula è il giovane scelto da Thiago Motta per la prima giornata di campionato, che vedrà la Juventus ospitare il neopromosso Como di Cesc Fabregas all'Allianz Stadium di Torino. Come anticipato, l'ultima riunione tecnica dello staff guidato dall'ex allenatore del Bologna ha escluso Douglas Luiz e Danilo dall'undici titolare di oggi. Il centrocampista brasiliano farà spazio proprio al classe 2004 di origini belga, mentre il capitano della Vecchia Signora verrà sostituito dal neo acquisto Cabal. Già nel giro della nazionale belga U21, Mbangula fu notato anni fa dal Club Brugge, prima, e dall'Anderlecht, poi. La chiamata della Juve dopo essere stato visionato nella formazione U18 della società di Bruxelles. Esterno sinistro con spiccate caratteristiche offensive, bravo a rientrare sul piede forte per puntare la porta avversaria, vanta già 25 presenze tra i professionisti grazie al progetto Next Gen. Assomiglia molto ad Iling-Junior, recentemente ceduto all'Aston Villa nell'ambito dell'affare Douglas Luiz, e si contraddistingue per velocità, tecnica e forza fisica, oltre ad uno strappo non indifferente. E oggi, avrà subito la sua occasione, affiancando Yildiz e Weah a supporto di Dusan Vlahovic, nel 4-2-3-1 disegnato da Motta.