Thiago Motta diretta dopo Juve-Como: interviste e conferenza stampa LIVE

Buona la prima per la Juventus di Thiago Motta : all'Allianz Stadium contro il Como , infatti, i bianconeri dell'allenatore italo-brasiliano si sono imposti per 3-0 con le reti dell'esordiente Mbangula (23'), Weah (46') e Cambiaso (91'). Leggi tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale nel post partita: tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio .

23:09

Thiago Motta: "Ci vuole sempre umiltà"

"L'umiltà ci vuole sempre. Quella di Vlahovic a tornare e ricompattare la squadra, i nostri difensori che comunicano. Abbiamo giocato contro una buoa squadra che arrivava con entusiasmo. Noi con grande rispetto abbiamo affrontato la gara nel modo giusto".

23:07

Thiago Motta: "Contento per Mbangula e a squadra"

Le parole di Thiago Motta a Dazn: "Buone sensazioni, mi aspettato da Mbangula e dagli altri. Oggi ha giocato perché se lo merita, sono contento per lui e la squadra. Abbiamo fatto un'ottima gara".

23:04

Cesc Fabregas: "Sono stato chiaro su cosa serve a questa squadra"

"Sergi Roberto? Il giorno dopo la promozione in Serie A sono stato chiaro su che cosa serve a questa squadra. Non vogliamo sbagliare giocatori, domani dobbiamo rivedere tutto e cercare gente che porti qualità".

23:02

Cesc Fabregas: "Manca qualità e felicità"

"Quando Baselli è stato in campo per 30 minuti non ci sono state differenze tra loro e noi. Abbiamo fatto tante amichevoli importanti, però manca qualcosa come la qualità e la felicità. Vogliamo giocare con due attaccanti, ma a volte avere tre centrocampisti è una buona idea. Oggi non abbiamo dato quello che potevamo dare e dobbiamo migliorare"

22:58

Cesc Fabregas: "Chi pensa che siamo qui per andare in Champions, si sbaglia"

Le parole dell'allenatore del Como a Dazn: "Non voglio parlare troppo della partita, devo rivederla. Anche l'anno scorso abbiamo perso 3-0, con il Palermo e sono tranquillo, ma questo è un bel ritorno alla realtà. Dobbiamo migliorare, ho visto una differenza di qualità. Io sono contento del piano partita, però siamo la stessa squadra dell'anno scorso. Umiltà, lavoro e tranquillità. Chi pensa che siamo qui per andare in Champions si sbaglia, siamo tranquilli come società perché è un processo lungo. Piedi a terra e lavorare".

22:55

Locatelli: "Ho bisogno di tornare ai miei livelli"

Le parole di Locatelli A Dazn: "Il mister ci ha detto che bastava una scintilla per accendere il pubblico, che poi dopo ti trascina. Noi dobbiamo cercare di parlare poco e lavorare. Faccio i complimenti a Mbangula, si allena bene ed ha avuto le sue opportunità. Ora non ha fatto nulla, per stare qui devi essere essere ad un alto livello e lui ha le qualità per farlo. Anche io ho bisogno di tornare ai miei livelli e dimostrare che le chiacchiere se lo porta via il vento".

22:50

Mbangula: "Gol? Pensavo fosse un sogno"

Le dichiarazioni di Mbangula a Dazn: "Gol? Non so come dire, emozione particolare e la prima volta in Serie A con la Juve, sono molto contento. Quando ho fatto il gol pensavo fosse un sogno, i tifosi che ti spingono è una sensazione incredibile".

22:40

