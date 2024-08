Thiago Motta diretta, la conferenza stampa LIVE prima di Verona-Juve

TORINO - Conferenza stampa per Thiago Motta oggi in vista della seconda giornata di campionato, che vede la sua Juve impegnata a Verona in uno dei due posticipi del lunedì: l'allenatore bianconero parlerà ai giornalisti alle ore 12.

12:13

La vita da allenatore della Juventus

Un giornalista chiede a Thiago Motta come è cambiata la sua vita da quando è allenatore della Juventus: "La mia vita è bellissima, voi lo sapete. Mi sveglio al mattino presto con energia ed entusiasmo. Mi trovo con persone fantastiche che mi trasmettono entusiasmo. I ragazzi arrivano con una voglia enorme di allenarsi e di migliorarsi in allenamento. Arrivo a casa e vedo la mia famiglia, questa è la mia vita. Mi sento privilegiato".

12:10

La vittoria sul Como

Cosa ha lasciato la vittoria sul Como? Motta è pragmatico: "La cosa migliore? Tre punti. Per arrivare a un risultato ci sono cose indietro che dobbiamo fare bene. Abbiamo fatto bene la fase difensiva, molto bene a leggere il momento della partita, capire cosa chiede di fare certi momenti. Come squadra molto bene. Possiamo migliorare su tutto, ma è stata una bella prima prova. Resta indietro, ora pensiamo alla prossima complicata contro l'Hellas Verona".

12:08

Le condizioni di Kalulu

Motta parla poi di Kalulu: "Fisicamente l’ho trovato bene, si è inserito bene nel gruppo. Può giocare tanto da centrale come da terzino. Lo vedo molto bene. Mi aspetto regali dal mercato? Stiamo lavorando molto bene per fare una squadra competitiva e lo avete visto già. Vedremo altro? Pensiamo all’Hellas Verona, questa è la nostra priorità adesso".

12:05

Danilo, Milik e Mbangula

Motta parla delle condizioni di Danilo, Milik e Mbangula: "Danilo ha avuto una botta di allenamento, ieri non si è allenato. Oggi abbiamo l’ultimo allenamento e valuteremo come sta. Milik si sta allenando per recuperare, non è in gruppo. Mbangula? Vale la risposta di prima. Ho la fortuna di avere giocatori con determinate caratteristiche. Per lui deve cambiare poco. Ci sono punti positivi e negativi, da sinistra rientra e fa gol, a destra dovrebbe essere più complicato, anche se a questo livello no, ma riesco a capire. A destra può dare tanto, dipende dal ragazzo, da ciò che dimostra".

12:01

Le prime parole di Thiago Motta verso Verona

Thiago Motta parla dello stato di forma della sua squadra: "Stiamo molto bene, è stata una buona settimana di lavoro e preparazione della partita, restando sempre con i piedi per terra. Loro vengono da una vittoria contro una squadra che è una seria candidata per lo scudetto. Troveremo di fronte una squadra che lotta, che battaglia, che sa cosa vuole in campo. Ho la fortuna oggi di avere tutti giocatori oggi che ho a disposizione che hanno caratteristiche diverse, funzionali alla nostra squadra e poi dopo hanno tutti la stessa possibilità di dimostrare di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato".

11:58

Tutto pronto all'Allianz Stadium

Giornalisti in attesa di Thiago Motta che tra poco inizierà la conferenza stampa all'Allianz Stadium di Torino.

11:45

L'ottimo debutto di Verona e Juventus

Verona e Juventus hanno iniziato il campionato 2024-25 nel migliore dei modi, vincendo entrambe per 3-0 alla prima giornata: la formazione gialloblù di Paolo Zanetti si è imposta sul Napoli, mentre i bianconeri di Thiago Motta hanno battuto il Como.

11:35

Tra poco le parole di Motta

Thiago Motta parlerà ai giornalisti alle 12 all'Allianz Stadium.

Allianz Stadium, Torino