Chi è Lorenzo Anghelè, il talento della Next Gen che ha esordito in Verona-Juve

Lorenzo Anghelè è l'ultimo talento promosso, in ordine cronologico, dalla Next Gen alla prima squadra della Juventus. Thiago Motta continua ad attingere in modo significativo dalla Cantera bianconera e, in particolare, dalla formazione U23, iscritta quest'anno al girone C di Lega Pro. Per l'attaccante, esordio in Serie A al "Bentegodi" di Verona.