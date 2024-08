Motta: "Mbangula e Savona sono da Juve, con la Roma ho una certezza"

Thiago Motta non ha nascosto la sua soddisfazione al termine di Verona-Juve 0-3 , seconda vittoria di fila alla guida dei bianconeri: “Andare a pressare l’avversario espone a dei rischi, ma se recuperi palla puoi chiudere l’azione perché dall’altra parte c’è uno spazio da aggredire. Lo spirito di sacrificio? Abbiamo bisogno di tutti. I nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo dando una mano nella fase difensiva. Avere equilibrio tra la fase difensiva e offensiva ci porta a fare partite come quella di stasera. L'atteggiamento e la lettura del gioco sono molto importanti. Il Verona ci aspettava per approfittare di nostri errori ripartendo. Quando ci sono venuti a pressare abbiamo sfruttato la profondità con tutti i giocatori che abbiamo a disposizione”.

Motta su Mbangula e Savona

Motta su Mbangula, Savona e i loro gol all'esordio: "Sono ragazzi forti, che hanno grande talento e qualità, tecnica, fisica e mentale. Sono giocatori da Juve. Il nostro compito è metterli in condizione di fare il loro lavoro. I protagonisti, però, sono loro. I nostri sono giocatori di grande livello e quando giocano da squadra si vede”.

Motta su Juve-Roma

Parola d'elogio per i tifosi bianconeri: “Oggi c’erano 3.500 persone che ci hanno sostenuto dal primo minuto; che hanno cantato dal primo all’ultimo minuto. I ragazzi stanno trasmettendo la loro voglia di fare bene”. Ed è già conto alla rovescia per Juve-Roma: “Sarà una partita bellissima da giocare in casa nostra. La prepareremo bene. Saremo al massimo. Faremo del nostro meglio, insieme al nostro pubblico, per fare una grande prestazione e arrivare al risultato che vogliamo”.