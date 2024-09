Juve-Roma, i convocati di Thiago Motta: la decisione su Koopmeiners

Conto alla rovescia per Juve-Roma. Thiago Motta ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida in programma stasera alle 20:45 all'Allianz Stadium, valida per la terza giornata di Serie A. Nell'elenco figurano il neo-acquisti Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Assenti gli infortunati Thuram, Weah, Milik e Adzic.