Dall'Inghilterra: "La Juve ha aiutato l'Aston Villa, ecco perché"

La Juventus ha acquistato Douglas Luiz dall'Aston Villa per 51 milioni di euro complessivi (tra la parte economica e le contropartite tecniche di Iling-Junior e Barrenechea) nell'ultimo calciomercato estivo. Tuttavia, le tempistiche precise dell'accordo tra i due club si collocano poco prima dell'apertura ufficiale del mercato. Il motivo - come riportato dal Daily Mirror - è legato a problemi di bilancio per l'Aston Villa , che avrebbe subito una penalità di 10 punti sull'attuale stagione qualora non avesse fatto quadrare i conti al 30 giugno. La cessione del brasiliano avrebbe, quindi, permesso al club di Birmingham di rispettare le norme finanziarie imposte dalla Premier League.

Le parole del dirigente dell'Aston Villa Vidagany

Il dirigente dell'Aston Villa Damian Vidagany ha spiegato così ai principali media inglesi la difficile situazione vissuta dal club e lo sforzo compiuto insieme a Monchi: "Dovevamo ottenere un profitto per poter rispettare le norme del PSR. La sfida è stata molto dura. Quando tutti festeggiavano il ritorno in Champions, io e Monchi pensavamo a come evitare la penalizzazione che avrebbe rovinato una stagione meravigliosa. Era come una bomba a orologeria, e noi eravamo pronti a tagliare il cavo. Siamo arrivati all'ultimo secondo con questo problema. Dal 20 maggio al 30 giugno di solito, nel mondo del calcio, si va in vacanza: per noi invece è stato un periodo duro, dovevamo cercare di piazzare i giocatori non congeniali al gioco di Emery".