Juve, come stanno Thuram e Weah: aggiornamenti dall'infermeria

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della quarta giornata di Serie A (sabato, alle 18, i bianconeri saranno impegnati a Empoli) e del debutto in Champions League in programma martedì 17 settembre all'Allianz Stadium (ore 18:45) contro il PSV Eindhoven. Buone notizie per Thiago Motta, che ha recuperato Thuram e Weah. Entrambi hanno ripreso a lavorare con il gruppo.