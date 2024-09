Conceicao si presenta alla Juve: "Ronaldo modello, papà Sergio mi ha detto una cosa"

Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa presso il centro sportivo della Continassa presentandosi al mondo Juve. "Sono stato accolto molto bene - ha detto il portoghese - le prime sensazioni sono positive. Sono felice di essere qui e voglio dare continuità a questo periodo. Appena ho saputo dell'interesse dalla Juve ho subito voluto venire qui". Il nuovo numero 7 bianconero è arrivato in estate dal Porto in prestito secco oneroso per rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante esterno di piede mancino ha già esordito con la maglia bianconera in occasione della terza giornata di campionato, il primo settembre scorso, nello 0-0 contro la Roma.

Conceicao tra Ronaldo e i consigli del padre Sergio

Così Francisco Conceicao ha proseguito in conferenza stampa: "Cristiano Ronaldo? Non ho ancora parlato con lui del mio arrivo a Torino, è vero che ci sono molte coincidenze tra noi. Mi rivedo in lui per la voglia di migliorare. Mio padre (Sergio Conceicao ex Lazio, Parma e Inter ndr) mi ha detto che il calcio italiano è stato e sarà sempre competitivo. È un campionato perfetto per me. Migliorerò molto con Thiago Motta, sono sicuro che mi porterà a un livello successivo. Mi ha detto di godermi l'esperienza e di mostrare il mio calcio mettendo le mie qualità. L'organizzazione del club non mi ha sorpreso, sapevo di trovare un'organizzazione fantastica. Ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro, mi hanno accolto tutti molto bene. Per quanto riguarda l'infortunio sono tranquillo perché non è niente di grave. Il recupero va bene, lavoro tutti i giorni".