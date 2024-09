Motta diretta dopo Empoli-Juve: interviste e conferenza stampa LIVE

Allo stadio Castellani è andata in archivio Empoli-Juve : 0-0. Secondo pari a reti inviolate di fila per i bianconeri, secondo pareggio consecutivo per gli azzurri, che si confermano imbattuti in campionato come la Vecchia Signora. L'analisi post-partita di Thiago Motta in diretta tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la dirette de Il Corriere dello Sport - Stadio .

20:42

Thiago Motta sul PSV

Thiago Motta: "Mal di gol? Ogni partita è diversa, le prime due che abbiamo affrontato lo sono state. Martedì affronteremo una squadra che gioca bene a calcio e attacca. Dobbiamo essere bravi a controllare il gioco perché quando il PSV ha la palla attacca sempre con tanti giocatori".

20:40

Thiago Motta su Vlahovic

Thiago Motta su Vlahovic: "Siamo arrivati poco a fare il cross che vogliamo fare, un conto è farlo da dietro e un conto arrivare in una zona pericolosa per farlo. Non è facile con una squadra che si difende bene come l'Empoli, abbiamo avuto difficoltà. L'area di rigore non deve riempirla solo Dusan e ci siamo arrivati solo su inserimenti interni o sulla profondità. Sicuramente sui lati dobbiamo migliorare e arrivare ad alimentare il nostro attaccante e chi arriva da dietro".

20:39

Thiago Motta su Kalulu

Thiago Motta su Kalulu: "Non c'è dubbio sulla integrità fisica del ragazzo, si allena sempre e sta molto bene. Ha fatto una buona partita pur essendo nel gruppo da poco tempo. Ha già fatto questo ruolo e capisce rapidamente ciò che gli chiedo".

20:37

Thiago Motta: "Non ho visto una Juve sottotono"

Thiago Motta: "Non ho visto la mia squadra sottotono, adesso dobbiamo solo continuare lasciando nel passato la partita di oggi".

20:34

Thiago Motta sui subentrati

Thiago Motta: "I subentrati? Sono grandi giocatori. I quattro che sono entrati sono entrati per dare freschezza, non abbiamo cambiato niente sulla parte tattica ma abbiamo preferito dare continuità. Cresceranno".

20:28

Thiago Motta: "Avevo detto che l'Empoli sta bene"

Thiago Motta in conferenza stampa: "Avevo detto che l'Empoli sta bene e sa difendersi molto bene. Alcune volte ci invitavano ad andare in attacco per poi contrattaccare. Abbiamo creato poco ma anche non preso gol. Il risultato non è quello che volevamo".

20:26

Thiago Motta, a breve la conferenza stampa

Dopo le dichiarazioni a caldo rilasciate a DAZN, Thiago Motta sta per arrivare in sala stampa.

20:17

Thiago Motta: "Con il PSV sarà una partita equilibrata"

Thiago Motta sul ritorno in Champions della Juve: "Per tutti noi è un orgoglio tornare a giocare in una competizione così importante. Ci lasciamo alle spalle all'Empoli e pensiamo al PSV, che è abituato a dominare in Eredivisie. Credo che sarà una partita equilibrata. Vogliamo avere il controllo del gioco, dominarlo e togliere la palla al PSV che, altrimenti, sa diventare molto pericoloso".

20:15

Thiago Motta su Yildiz, Nico Gonzalez e Vlahovic

Thiago Motta: "Yildiz e Nico Gonzalez? Volevamo aprire la difesa a cinque dell'Empoli. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti meno bene. Vlahovic va alimentato per segnare più gol: servendolo in profondità o sfruttando la sua abilità nel gioco aereo. Vlahovic vive per il gol, è normale, ma lui ci dà tantissime altre cose sia in attacco sia in difesa. Ha mostrato nervosismo? Deve restare concentrato pensando solo ed esclusivamente a giocare, come ha fatto. Si sta comportando da leader ed è quello che gli chiediamo".

20:13

Thiago Motta: "Non è il risultato che volevamo"

Thiago Motta a DAZN: "Non abbiamo preso gol ed è merito di tutta la squadra. Non abbiamo fatto gol e dipende da tutta la squadra. Perin ha giocato una buona partita. Abbiamo creato poche occasioni, ma potevamo in vantaggio e non ci siamo riusciti. Andiamo con un punto a casa e non è quello che vogliamo. Il risultato non è quello che volevamo prima della partita, ma ripartiamo dalla prestazione. Continuiamo su questa strada".

20:10

20:05

19:57

Juve, porta inviolata dopo quattro giornate

La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A soltanto per la quinta volta nella sua storia, dopo il 2014/15, il 1986/87, il 1983/84 e il 1965/66. Fonte: Opta.

19:52

