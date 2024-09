Juve-Psv, Chiellini al pranzo Uefa: prima uscita da dirigente

Prima uscita ufficiale da dirigente della Juve per Giorgio Chiellini . L'ex difensore e capitano bianconero, tornato in società con un ruolo a stretto contatto con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino ed il presidente Gianluca Ferrero , ha rappresentato il club durante il consueto pranzo Uefa a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Psv .

Chiellini elegante e emozionato nel suo primo giorno da dirigente Juve

Chiellini si è presentato al ristorante "Del Cambio", in piazza Carignano a Torino, insieme al dirigente Francesco Calvo per incontrare i colleghi olandesi. Apparso emozionato, dopo aver raccontato sui social tutta la sua felicità per il ritorno alla Juve, Chiellini ha sfoggiato un abito elegante e ha salutato con cordialità i cronisti presenti sul posto e i tifosi che gli hanno dato il bentornato.