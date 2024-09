Juve, rebus Douglas Luiz al centro della squadra: cosa sta succedendo

Douglas Luiz, insieme alla compagna calciatrice Alisha Lehmann, ha scelto la Juve con entusiasmo. Al momento, però, è una riserva: lo dice la storia di queste prime cinque gare, quattro delle quali giocate da subentrato rispettivamente per 11, 21, 23 e 15 minuti, e una vissuta da titolare - a Empoli - ma conclusa da peggiore in campo e dopo appena 67 minuti. In Toscana, prima del match di Champions contro il Psv,nelle intenzioni il brasiliano avrebbe dovuto scalzare Locatelli nel cuore del centrocampo, ma Manuel è talmente in forma in questo periodo da essere divenuto improvvisamente inamovibile; così Douglas Luiz, senza quel dinamismo necessario, finirà per diventare alternativo al collega italiano e non complementare. Fagioli ha dimostrato di avere personalità e qualche numero tecnico in più (può giocare da trequartista contro il Napoli, dando fiato a Koop), mentre Thuram ha più corsa e più muscoli. Stando così le cose, il calciatore di Rio de Janeiro rischia di diventare la quarta scelta del reparto.