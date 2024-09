Thiago Motta e il messaggio a De Rossi dopo l'esonero: "Cosa gli ho scritto..."

TORINO - Dopo lo scintillante debutto nella nuova Champions League , con il 3-1 rifilato al Psv allo Stadium, la Juventus aspetta ora il Napoli e alla vigilia del match valido per la quinta giornata di Serie A ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Thiago Motta .

Thiago Motta e il messaggio a De Rossi dopo l'esonero

Sollecitato dalla domanda di un giornalista, Motta ha dedicato anche un pensiero a Daniele De Rossi, suo ex compagno in Nazionale e suo grande amico, incrociato il primo settembre nel match di campionato tra Juve e Roma finito 0-0 a Torino, dove tra i due è andato in scena anche un affettuoso abbraccio. Il tecnico della Juve si è detto "sorpreso" dall'esonero (al posto dell'ex capitano è sbarcato Ivan Juric sulla panchina giallorossa), rivelando poi un retroscena: "Quando ho saputo la notizia gli ho mandato un messaggio. Cosa gli ho scritto? Resta tra di noi".