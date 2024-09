Thiago Motta diretta dopo Juve-Napoli: interviste e dichiarazioni LIVE

20:52

Juve-Napoli, pari senza emozioni: rivivi la sfida

Termina senza reti lo scontro tra Thiago Motta e Conte: rivivi la sfida. LEGGI QUI

20:42

Juve-Napoli, le dichiarazioni di Conte

Segui le parole di Antonio Conte nel post-partita. LEGGI QUI

20:40

Thiago Motta: "Locatelli? Ecco perché gioca sempre"

"Locatelli? Ottima partita oggi, ottimo atteggiamento, comunica sempre bene con i compagni. Per questo è sempre in campo. Con la Roma è stata una partita diversa, più alla pari equilibrata, loro volevano giocare di più. Il Napoli oggi si ricompattava, era solido e basso, anche se noi in questa situazione dobbiamo continuare ad attaccare. Olivera? Per me era una giocata volontaria, è evidente a tutti credo, per quello ho protestato, e giustamente ho ricevuto un giallo".

20:37

Thiago Motta: "Abbiamo giocato meglio del Napoli"

"Abbiamo i giocatori per fare i tiri da fuori, dobbiamo farlo di più. Non prendere gol è anche merito di Vlahovic e degli attaccanti e arrivare in attacco serve anche l’aiuto dei difensori. Koopmeiners e Kalulu leader? Sono d’accordissimo, dico solo che hanno un atteggiamento fantastico. Questo è quello che voglio vedere sempre, due esempi fantastici per l’atteggiamento. Il Napoli me lo aspettavo un po’ così, non coraggiosissimo, a volte hanno provato a pressare, a volte sono andati indietro. Dopo questo pareggio Napoli e Juve da scudetto? Non ne ho idea, oggi abbiamo giocato meglio del Napoli sicuramente, ma dobbiamo fare meglio. Due squadri forti, ma siamo solo alla quinta avversaria, ora pensiamo al Genoa, la prossima".

20:33

Thiago Motta: "Vlahovic? Non l'ho rimproverato"

"Nico Gonzalez stava giocando bene da esterno, mi piace quando rientra e attacca il secondo palo. Volevo un giocatore che attaccasse la profondità e potesse poi rientrare e dialogare con i compagni. Ha fatto una buona partita così come Vlahovic. Sono soddisfatto di lui e non l’ho rimproverato, ma certo non posso parlare con un tono basso in uno stadio con quel rumore. Ma non l’ho mai rimproverato, il suo atteggiamento è fantastico. Solo sei palloni toccati? È compito anche degli altri aiutarlo, non è solo una sua responsabilità, con una squadra compatta come il Napoli non è facile. Savona? Un altro su cui non posso dire nulla, un giocatore forte. Giovane o non giovane non mi importa. Il posto in campo se lo guadagna in allenamento".

20:27

Thiago Motta: "Non siamo contenti"

Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa: "Oggi abbiamo fatto meglio, siamo arrivati fino ad una zona del campo e abbiamo fatto bene. Possiamo migliorare arrivando con gli uomini da dietr. Oggi è stato difficile con una squadra che si chiude bene. Un pareggio di cui non siamo contenti però alla fine è stata una buona prestazione, ma non sufficiente per vincere la partita".

20:21

Thiago Motta su Kalulu e McKennie

"Sorpreso da Kalulu? Mi aspetto questo da lui, abbiamo tanti giocatori forti che in campo possono dimostrare il loro potenziale. McKennie? Sa leggere bene lo spazio, ha fatto una buona partita. Ha delle situazioni in cui può arrivare in area e aiuta anche in fase difensiva".

20:19

Thiago Motta: "Possiamo fare meglio"

"Qualità? Sicuramente quando una squadra si mette dietro non è facile per nessuno. La strada è giusta, con cambio ritmo, attacco della profondità e tiri da fuori. Abbiamo tanti giocatori con queste caratteristiche per farlo. Per vincere servirà qualcosa in più, possiamo fare di meglio. Abbiamo trovato squadre forti, i nostri oggi hanno giocato bene ma non possiamo essere contenti del risultati. La strada è questa però. Da migliorare negli ultimi metri".

20:16

Thiago Motta: "Vlahovic sta bene"

Queste le parole di Thiago Motta ai microfoni di Dazn: "Vlahovic sta bene, non ha nessun problema. Ha aiutato la squadra ed ha fatto un buon primo tempo, ma oggi c'era poca profondità. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione ma dobbiamo migliorare negli ultimi metri. Weah? Serviva per alternare. Uno va in profondità e l'altro viene a giocare, lui l'ha fatto bene giocando in appoggio".

20:10

McKennie: "Vlahovic? Continueremo a sostenerlo"

Queste le parole di McKennie nel post-partita: "Difficile vincere senza segnare. Con Koopmeiners ci abbiamo provato ad aiutare lì davanti. Vlahovic è nato per segnare, vuole sempre segnare. Ogni volta da il suo massimo, ma a volte non arriva il suo momento. È molto importante per noi, continueremo ad aiutarlo e sostenerlo".

20:06

Bremer: "Veramente un peccato, abbiamo dominato"

Le parole di Bremer, il Man of the Match, nel post-partita: "Veramente un peccato non aver vinto perché abbiamo dominato. Complimenti alla squadra, siamo sulla strada giusta. Sappiamo che stiamo iniziando un percorso. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma manca l'ultimo passaggio. Dobbiamo ascoltare il mister e continuare così".

19:59

Juve-Napoli, pareggio senza reti

Termina 0-0 la sfida tra Juve e Napoli: ora il post-partita con interviste e conferenze stampa.

Allianz Stadium - Torino