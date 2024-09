Pagelle Juve-Napoli: Vlahovic da 4, Bremer si incolla a Lukaku

Nico Gonzalez 6 Un paio di colpi deliziosi e stop, si vede poco, anche perché la Juve non attacca. L’argentino si salva per l’applicazione nei rientri e lo spirito di sacrificio.

McKennie 6

Il Napoli non è il Psv e non concede lo stesso spazio al texano, che pure ha la vivacità di presentarsi un paio di volte in area, ma succede solo in avvio. Forse aveva speso troppe energie in Champions, cala presto il sipario. Il cambio appare persino ritardato.

K. Thuram (35’ st) sv

Entra per aggiungere solidità ed evitare guai alle ultime curve della partita.

Koopmeiners 6,5

Le azioni più pericolose nascono dalle sue intuizioni. Il triangolo costruito con Cambiaso e Yildiz alza il livello complessivo della Juve rispetto alle altre zone di campo. Alcune pause, con così poche partite, sono naturali. Alza la mira da distanza ravvicinata, ma non era semplice coordinarsi dentro la mischia.

Yildiz 6

Niente di incantevole, Kenan non tira fuori colpi decisivi come in Champions, anzi sbaglia qualcosa, ma è tra i più attivi, resta dentro la partita, si fa dare la palla, si prende le responsabilità, torna indietro a recuperare. Il processo di maturazione, rispetto ai mesi scorsi, è visibile.

Vlahovic 4

D’accordo la partita bloccata e gli scarsi rifornimenti, ma 6 palloni toccati e 4 passaggi in 45 minuti giustificano la sostituzione. Motta lo toglie per cercare profondità, perdendo un riferimento offensivo e la Juve fatica a entrare in area.

Weah (1’ st) 5,5

Il figlio di George, esterno adattato al ruolo inedito di centravanti, fa quel che può e non è tanto. La missione di “allungare” l’attacco della Juve non riesce, ma non si può pretendere la luna e neppure fargliene una colpa.