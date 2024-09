Juve, caso Vlahovic: Thiago Motta lo protegge perché non ha alternative

Il dibattito, all’interno del popolo bianconero, è aperto da due anni. Lo aiuta poco la Juve o Dusan da solo non risolve le partite? Sabato, durante il primo tempo, i bianconeri hanno crossato 12 volte in mezzo all’area e Vlahovic è stato costantemente anticipato da Buongiorno e Rrahmani. Va servito meglio, ma qualcosa in più di suo ci dovrebbe mettere. Motta per adesso ne ha sottolineato gli sforzi nella fase difensiva, la disponibilità al pressing, gli atteggiamenti esemplari. Basterà per proteggerlo e portarlo a un rendimento superiore? Vedremo. L’involuzione c’è e sarebbe sciocco negarla.

Un altro ragionamento è legato all’addestramento. Il cantiere aperto della Juve richiede tempo. Fanno rifettere alcuni aspetti. Thiago chiede al centravanti di lavorare come primo difensore e di dialogare per favorire l’inserimento di esterni e centrocampisti. Deve giocare per la squadra, non solo finalizzare l’azione. Non tutti i numeri 9 ci riescono. Dusan di sicuro non ha le stesse caratteristiche di Zirkzee, l’olandese ex Bologna, un fantastico centravanti di manovra, guarda caso preferito da Thiago tanto da mettere in discussione Arnautovic.. Il tecnico italo-brasiliano, come Allegri nella passata stagione, sostiene che Vlahovic dovrebbe gestire meglio lo stato emotivo. Le spiegazioni tattiche sono poco attendibili. Dicevano non legasse con Chiesa, ma in teoria giocare con due punte (come la Juve lo scorso anno) doveva favorirlo. Ora ci sono Yildiz e Nico Gonzalez sulle ali, oltre a un incursore-rifinitore come Koopmeiners, ma non ha ancora ingranato.. Per ora, come raccontano le statistiche in carriera, Vlahovic è stato un centravanti da 20 gol solo alla Fiorentina nel 2020/21 e nella stagione successiva, quando si trasferì alla Juve a gennaio.