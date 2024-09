Juve, Thiago Motta a sorpresa: risponde ai giornalisti e svela tutta la formazione per il Genoa

Sorridendo Thiago Motta ha sorpreso tutti nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juve , valida per la sesta giornata di Serie A: " Volete sapere la formazione? Per una volta lo faccio, ve la dico: Perin; Rouhi, Bremer, Kalulu e Danilo, capitano; Fagioli, McKennie e Koopmeiners; Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez ". Senza peli sulla lingua l'allenatore dei bianconeri ha poi aggiunto: " Scudetto ? Ho sempre detto che l'obiettivo è essere competitivi in ogni partita. Il grande obiettivo di oggi è la partita di domani col Genoa, il resto conta poco. Il Genoa in casa è complicato da affrontare, dovremo mettere tutta la nostra concentrazione per vincere. Il resto arriverà col tempo. Vedremo dove saremo a fine stagione".

Thiago Motta su Douglas Luiz e la scarsa vena realizzativa della Juve

Ancora panchina per Douglas Luiz: "Deve continuare a fare quello che sta facendo. Ha fatto un'ottima settimana, ma è chiaro che non possono giocare tutti. Chi sta giocando in quella posizione sta facendo molto bene". Sulla difficoltà di far gol della Juve in campionato Thiago Motta ha aggiunto: "Non sono preoccupato. La fase offensiva non è solo quel giocatore, ma tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo è quello giusto. Col Napoli abbiamo fatto un passo importante sul possesso palla, l'abbiamo tolto a una squadra con tantissimi giocatori forti. Ora dobbiamo continuare, mettere gli attaccanti di fare gol".

Thiago Motta sui rinnovi di Mbangula e Pinsoglio

Mbangula e Pinsoglio hanno rinnovato: "Mbangula è un ragazzo giovane che ci sta aiutando, anche se deve sempre avere le stesse ambizioni e motivazioni. Pinsoglio è stata una sorpresa, da fuori non lo vedevo così: è un portiere forte, un elemento positivo nel gruppo, partecipa poco alle partite ma dà sempre il massimo in allenamento. È un grande esempio". Le condizioni di atti e Conceicao: "Federico sta molto bene, ora che è diventato papà ancora di più. Gli faccio i miei migliori auguri. Sta bene anche a livello fisico, è passato anche il dolore alla caviglia. Conceicao ha grande voglia ed entusiasmo. È a quota due allenamenti, ma sembra qui da molto più tempo".

Genoa-Juve, i convocati di Thiago Motta

I convocati di Thiago Motta per Genoa-Juve, che si giocherà a porte chiuse. Fuori Weah, rientra Conceicao.